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Спасатели нашли тела еще двоих туристов, пропавших в Хакасии осенью

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Тела еще двоих туристов, пропавших в Хакасии в ноябре 2018 года, найдены накануне вечером вблизи села Приисковое, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Ранее сообщалось, что 24 мая в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны сотрудники МЧС обнаружили тело одного из пропавших путешественников.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется также провести опознание и генетическую экспертизу.

4 ноября 2018 года пропала группа из четырех туристов на снегоходах: трое мужчин из Красноярска и жительница Саяногорска. О пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке Приисковый.

Снегоходы и временная стоянка туристов были обнаружены 28 ноября в лесу, в пяти километрах от села Приисковое. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц" (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Спасательная операция продолжалась до 18 декабря, когда было решено приостановить поиски до схода снега.

Хакасия

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