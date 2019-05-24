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Возрастные ограничения предложили снять с советских фильмов и книг из школьной программы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская и ее коллеги внесли в пятницу в Госдуму пакет законопроектов против избыточной возрастной маркировки.

Предлагается, в частности, отменить обязательную возрастную маркировку для литературных произведений, входящих в школьную программу, а также отечественных фильмов, снятых до 1991 года.

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В пояснительной записке к проекту сказано, что действующий закон о защите детей от вредной информации (436-Ф3) своими общими положениями регулирует "и оборот шедевров Льва Толстого, и продажу "Экспресс-газеты", и показ кинофильмов Тарковского, и сайт знакомств в Интернете".

Авторы законопроекта считают недопустимым "запрет или ограничение доступа к культурным ценностям и культурным благам, создаваемым и предоставляемым учреждениями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, за исключением случаев, когда такой запрет напрямую установлен законодательством РФ".

Предлагается также не распространять действие 436-Ф3 на произведения, которые демонстрируются и распространяются музеями, выставочными залами, домами культуры, клубами, парками и библиотеками.

Госдума

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