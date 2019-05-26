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Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В воскресение предстоятель РПЦ совершил освящение храма Всех Святых в Страсбурге.

"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет", - сказал он, обращаясь к верующим, пришедшим на службу.

"Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить, - сказал предстоятель. - Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается".

Как отметил патриарх Кирилл, "в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу".

Строительство храма Всех Святых и приходского духовно-культурного центра началось на пустыре в Страсбурге в 2013 году. Участок под строительство был передан городом русской православной общине в аренду на 99 лет. Строительные работы велись за счет частных пожертвований.

До того, как храм был построен, община в течение десяти лет снимала помещение переоборудованного под церковь гаража.

Храм, выполненный в шатровом стиле, рассчитан на 300 человек. Его высота с крестом составляет 41 метр.

РПЦ патриарх Кирилл Страсбург

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