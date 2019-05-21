Патриарх Кирилл посетовал на безграмотность языка SMS и мессенджеров

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что безграмотность, характерная для написания сообщений в мессенджерах, оказывает негативное влияние на русский язык в целом.

"Каждый из нас буквально ежедневно сталкивается с весьма болезненным явлением - с грубейшим искажением норм литературного русского языка. Язык SMS, мессенджеров и социальных сетей уже практически не знает правил орфографии и пунктуации", - сказал он во вторник на заседании Общества русской словесности в Москве.

По его словам, "не может не вызывать беспокойства, что подобный монограммный способ общения входит в повседневную живую речь".

Предстоятель призвал возглавляемое им Общество русской словесности, несмотря ни на какие модные веяния, терпеливо отстаивать и культивировать использование норм литературного русского языка.

Кроме того, по мнению патриарха Кирилла, огромная ответственность за сохранение русского языка лежит на СМИ, так как по-прежнему "велико их влияние на людей".