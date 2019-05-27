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Жители Курил ощутили четырехбалльное землетрясение

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в понедельник утром по местному времени. Его очаг находился на глубине 14 км, эпицентр - в 95 км юго-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель РАН.

По данным геофизика, жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой в четыре балла.

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