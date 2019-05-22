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У Андаманских островов зафиксировано мощное землетрясение

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Бенгальского залива в 252 км к северу от города Порт-Блэр (Андаманские и Никобарские острова, союзная территория Индии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 03:39 мск в среду землетрясения имел координаты 13.94 градуса северной широты и 92.97 градуса восточной долготы и находился примерно в 30 км к северу от острова Ландфолл в составе архипелага Андаманские острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Индия

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