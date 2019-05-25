Второе за ночь землетрясение зарегистрировано в Дагестане

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в Буйнакском районе Дагестана ночью в субботу, сообщает региональный главк МЧС.

"По данным Дагестанского филиала Геофизической службы Российской академии наук в 01:34 на территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров, магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущались в городе Буйнакске, Махачкале и Каспийске", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ГУ МЧС по Республике Дагестан, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.