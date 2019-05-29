Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Кузбассе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 2,9 зарегистрирован поздно вечером во вторник в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 19:07 по Москве (в 23:07 по местному времени), имел координаты 53.81 градуса северной широты и 88.20 градуса восточной долготы и находился в 17 км к северо-северо-востоку от Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 в сообщении не указана.

Кроме того, во вторник в 18:19 по московскому времени к в Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4, его эпицентр находился в 16 км восточнее Полысаево.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.