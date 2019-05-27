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Песков подтвердил неизменность позиции Москвы по "керченскому инциденту"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения нарушивших границу РФ украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков в воскресенье, отвечая на вопрос издания, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением МТМП.

Ранее сообщалось, что 25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и катера.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

РФ Украина Керченский пролив

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