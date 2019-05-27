Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Два дня назад международный трибунал ООН потребовал, чтобы Россия их освободила

Рассмотрение жалобы в Мосгорсуде на продление ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность продления сроков ареста всем 24 украинским морякам, которых задержали после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Ранее адвокаты арестованных оспорили решения Лефортовского суда, который продлил украинцам арест до 24 и 26 июля. Апелляции защиты суд отклонил.

25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В МИД России высказали мнение, что керченский инцидент не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.

В ноябре 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Суда вместе с экипажами отконвоировали в Керчь, после чего моряки были перевезены в Москву.

Задержанным украинцам в России предъявили обвинения в незаконном пересечении российской границы. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.