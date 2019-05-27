Отловщики заявили, что выпуск косаток из "китовой тюрьмы" может привести к их гибели

Косатки в "китовой тюрьме" в Приморском крае Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Представитель четырех компаний-отловщиков косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в бухте Средней Приморского края, заявил в Южно-Сахалинском суде, что выпуск животных на свободу приведет к их гибели, и напомнил, что у них есть собственники.

"Согласно ответам следственного управления СКР по Хабаровскому краю, установлено, что, с учетом мнения специалистов в области морских млекопитающих, рассматривать вопрос о незамедлительном помещении животных в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку имеется высокая вероятность их гибели", - сказал Вадим Говоров.

"Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжен с рисками для жизни", - пояснил представитель компаний-отловщиков.

Животные как собственность

Он также добавил, что "безвозмездное изъятие" выловленных животных невозможно, поскольку у них есть собственники, которые получили разрешения на вылов в соответствии с действующим законодательством РФ. Кроме того, по словам Говорова, собственники обеспечивали содержание животных, что "повлекло большие финансовые траты".

Изъятие животных, считает Говоров, нарушит нормы гражданского законодательств в сфере права собственности. Он отметил, что такая ситуация с косатками и белухами сложилась не по вине компаний, так как госорганы им выдали все необходимые разрешительные документы. "Если привлекать кого-то (к ответственности - ИФ), надо рассматривать вопрос, кто тогда виноват, почему были выданы эти разрешительные документы", - сказал он.

"Поэтому считаем требования истцов незаконными и необоснованными и просим суд отказать в их удовлетворении", - резюмировал представитель компаний-отловщиков.

Отловщики считают условия содержания хорошими

Говоров добавил, что, согласно заключению ученых тихоокеанского филиала ВНИРО, нормы содержания косаток и белух в бухте Средней соответствуют всем требованиям российского законодательства. "Животные содержатся в хороших условиях, вода чистая, есть пространство для свободного передвижения, они могут разгоняться и играть, их вольеры находятся в открытом море, поэтому вода не застаивается в них. Установлены тепловые пушки, ионизаторы, очистители воздуха, есть дезбарьер. Кормление с многочисленными подходам в течение дня", - сказал он.

Иск о косатках

Как сообщалось, Южно-Сахалинский городской суд на прошлой неделе начал рассматривать иск региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", которая оспаривает решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора в принятии решения о безвозмездном изъятии животных из китовой тюрьмы в бухте Средней в Приморском крае и выпуске их в среду обитания.

В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, а также заинтересованные лица - компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

На предварительном заседании по иску зоозащитников директор ООО "Афалина" заявил ходатайство, в котором попросил не рассматривать иск, поскольку, по его мнению, "дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как затрагиваются экономические интересы компаний-отловщиков". Все ходатайства суд тогда отклонил. Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю в своем письменном отзыве полностью поддержало требования зоозащитников.

"Китовая тюрьма"

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время ведется подготовка к выпуску китов.