Одна из компанийне собирается выпускать своих косаток из "китовой тюрьмы"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Руководство ООО "Афалина", одной из четырех компаний-отливщиков, содержащих косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье, не намерено возвращать животных в океан, несмотря на решение международных и российских ученых и властей.

"Любой вопрос о выпуске может ставится только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это (косатки и белухи - ИФ) моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", - сообщил журналистам Директор ООО "Афалина" Алексей Решетов в Южно-Сахалинске, где в городском суде проходит слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы".

Также директор компании сообщил, что СМИ публикует недостоверные сведения о проблеме.

"Никаких решений о выпуске не принималось. Ту "пургу", которую "несут" в прессе, у меня здоровья не хватит за всеми журналистами бегать и привлекать к ответственности. Хотя, если вдруг что-то случиться с моим бизнесом, у меня есть план работ лет на пять. Я могу каждого журналиста за недостоверную информацию "подергивать", и жить на это долго и счастливо", - отметил он.

По его словам, животные живы, здоровы, хорошо питаются и привыкли к человеку.

"В бухте сейчас 10 косаток и 87 белух. Все животные живы здоровы, хорошо упитаны, нормально питаются, радуются приходу людей. Консилиум прошел, все сказали, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать. Есть небольшие вопросы: надо где-то увеличить пространство для животных, есть такая рекомендация", - отметил он.

Ранее сообщалось, что решение о возвращении в океан 10 косаток и 87 белух из "китовой тюрьмы" принял консилиум ученых под руководством Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), созданный для исполнения поручения руководства страны. К выводу о том, что всех животных можно выпускать на волю, пришла и группа международных ученых французского океанолога Жан-Мишеля Кусто. Заявление о том, что всех животных выпустят в океан, озвучил журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко на пресс-конференции по итогам работы группы Кусто. Ученые ведут спор о том, где выпускать косаток и белух - в месте отлова или месте содержания.

Южно-Сахалинский городской суд утром в четверг начал рассматривать иск региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", которая оспаривает решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора в принятии решения о безвозмездном изъятии животных из китовой тюрьмы в бухте Средней в Приморском крае и выпуске их в среду обитания. В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, а также заинтересованные лица - компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО"Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток, занесенных в Красную книгу Камчатского края и 90 маленьких белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона. Позже выяснилось, что здесь находятся еще шесть моржат в возрасте до года. Три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли, в вольерах содержится 10 косаток и 87 белух.

Два уголовных дела по статьям ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) расследует СКР по Хабаровскому краю. Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 25 февраля 2019 года в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство...).