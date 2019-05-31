Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Решение суда не вступило в законную силу и подлежит обжалованию в течение месяца.

Как пояснила агентству адвокат зоозащитников Наталия Лисицына, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. В требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

"Причины этого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы", - отметила она.

Иск в Южно-Сахалинский горсуд подала региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина". Она хотела оспорить решения Росрыболовства, выделившего в 2018 году квоту на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора, который не изъял животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.

В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, а также же заинтересованные лица - компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий" и пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и СК выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время ведется подготовка к выпуску китов.