Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье в ближайшие два месяца

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Около сотни косаток и белух, содержащихся в центре адаптации в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в море уже в начале лета, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Морские животные могут быть возвращены в дикую природу в течение месяца-двух, заявил Кожемяко.

"Сейчас мы ждем финального решения ученых - ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - ИФ), ТИНРО, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного", - сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении администрации Приморского края.

Как сообщалось, итоговая рабочая группа по выпуску косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, пройдёт 13-15 мая, эксперты, как планируется, определятся с местом и датой выпуска косаток.

В 2018 году в Охотском море выловили около 100 косаток и белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Возбуждены уголовные и административные дела.

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.

Судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" решает консилиум ученых под руководством ВНИРО, созданный для исполнения поручения руководства страны. Ранее команда известного океанолога Жана-Мишеля Кусто заявила, что всех животных можно реабилитировать и выпустить в дикую природу. Замдиректора ВНИРО Вячеслав Бизиков ранее сообщал, что животные будут выпущены на северо-западе Охотского моря.