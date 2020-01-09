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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Самыми популярными именами для новорожденных в 2019 году стали Артем и София

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в 2019 году в России стали Артем, Александр, Михаил и Иван, а для девочек - София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Эти данные приводит ФНС.

Наиболее редкими мужскими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а женскими - Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

С 2018 года, мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45%). По 37% рождений приходится на первенца и второго ребенка в семье, в 17% случаев в семьях родился третий ребенок.

Единый реестр ЗАГС был запущен в 2018 году. С тех пор в него было внесено 6,3 млн записей, из них почти 2 млн - о рождении.

ФНС ЗАГС

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