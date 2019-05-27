Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом по делу о мошенничестве, хочет принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

"Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в Baring Vostok.

Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. Предполагается, что она выступит в ряде панельных сессий.

В портфель Baring Vostok сейчас входят инвестиции в 39 компаний. "Форум является удобной площадкой для переговоров с инвесторами, партнерами и регуляторами относительно развития их бизнеса. Кроме того, в настоящее время четыре сотрудника фонда, включая главу фонда, Майкла Калви, необоснованно находятся под арестом из-за злоупотребления системой правосудия оппонентами в рамках корпоративного конфликта. Форум предоставляет возможность обсудить все насущные вопросы относительно деятельности фонда и портфельных компаний и ответить на вопросы представителей бизнеса и власти, которые внимательно следят за ситуацией", - объяснил фонд свое намерение участвовать в ПМЭФ.

Калви обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". С февраля основатель Baring Vostok находился под стражей, однако в апреле суд согласился изменить ему меру пресечения на домашний арест.