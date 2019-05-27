Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Сергей Колтырин вместе с главой карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым занимался сохранением памяти о жертвах репрессий, расстрелянных в Сандармохе

Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии директора Медвежьегорского краеведческого музея Сергея Колтырина, обвиняемого в педофилии, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Колтырина признали виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконном хранении оружия.

Второго фигуранта этого дела - Евгения Носова - приговорили к 11 годам колонии.

Колтырина и Носова задержали осенью 2018 года. Сообщалось, что Колтырин якобы признал свою вину в развратных действиях с несовершеннолетним.

Медвежьегорский музей, которым руководил Колтырин, ежегодно организует День памяти в урочище Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек. Раскопками в Сандармохе занимался глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, которого также обвиняют в педофилии.

В августе 2018 года стало известно, что Российское военно-историческое общество собирается провести в Сандармохе свои раскопки, в результате которых рассчитывает найти останки советских военнопленных, расстрелянных оккупационными финскими войсками. Дмитриев и его коллеги из "Мемориала" выступали против этой инициативы, считая ее политически мотивированной попыткой переписывания истории.

В разговоре с "Фонтанкой" Колтырин тогда сказал: "Я-то понимаю, что здесь не могло быть расстрелов финских узников… А что от меня зависит?.. Я боюсь за свой музей. Я боюсь судьбы Дмитриева…"