Поиск

Врио губернатора Петербурга Беглов заработал за год 6,1 млн рублей

Его супруга заработала 4,4 млн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам 2018 года задекларировал доход в 6,1 млн рублей, следует из документа, опубликованного на сайте городского правительства.

За год врио губернатора заработал 6 млн 131 тыс. рублей. В собственности Беглова квартира площадью 150 кв.м, три земельных участка общей площадью 3,1 тыс. кв.м, и 1/2 доли жилого дома площадью 120 кв.м. В декларации уточняется, что дом является разрушенным. Также в пользовании врио находится квартира площадью 106 кв.м.

Супруга Беглова в 2018 году заработала 4 млн 447 тыс. рублей. В ее собственности находятся четыре квартиры, жилой дом, гараж и машиноместо, а также 1/2 доли в жилом доме площадью 242 кв.м. и трех земельных участках общей площадью 2,7 тыс. кв.м. Жена врио губернатора водит Mercedes-Benz E300.

Предшественник Беглова на посту губернатора Георгий Полтавченко в 2017 году заработал почти 5,5 млн рублей, его супруга - 263,5 тыс. рублей. В собственности Полтавченко было пять участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 3 тыс. кв.м, жилой дом площадью 385 квадратных метров а также в пользовании - квартира площадью 210 кв.м. У супругов не было личного автотранспорта.

Россия Санкт-Петербург

Новости по теме

Новости

Скворцова предложила ввести уроки по здоровому образу жизни в школах

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Что произошло за день: понедельник, 27 мая

"Росморпорт" подтвердил планы расторгнуть договор аренды причалов Находкинского порта

"Ростех" назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

"Ростех" назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

Совет директоров "Иркута" впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня
Конфликт в Керченском проливе

Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Производитель SSJ 100 потребовал от страховых компаний более 200 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');