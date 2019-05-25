Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил о планах идти на выборы

Александр Беглов Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о решении участвовать в предстоящих выборах главы города.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора, о планах Беглова участвовать в выборах в сентябре его спросили в субботу во время визита главы города в Курортный район. Вопрос задал представитель Общественной организации ветеранов.

"Александр Дмитриевич дал согласие идти на выборы", - сказали в пресс-службе.

Беглов был назначен врио губернатора города в начале октября 2018 года.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре.