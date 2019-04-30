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Петербург собрался оплачивать нянь семьям с двойнями и тройнями до 1,5 лет

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил подготовить проект оказания помощи в оплате услуг няни семьям, в которых родились двойни и тройни.

"Наш город является лидером по рождению тройняшек. Это здорово, но иногда некому помочь родителям. Я давал поручение рассмотреть вопрос о возможности с 2020 года предоставить за счет бюджета услуги няни для детей от рождения до полутора лет(...) Наверное, такое же решение нужно распространить на семьи, в которых родились двойняшки. Таким семьям тоже сложно, особенно если у них нет дедушек и бабушек", - сказал Беглов на заседании правительства во вторник.

Врио губернатора поручил руководству комитета по социальной политике завершить проработку вопроса к июню.

"Представьте все к июню, чтобы мы могли рассчитать и с 1 января 2020 года оказать помощь в оплате услуг няни по определенному тарифу, конечно, не столько, сколько захочет няня (...) Пока для семей с детьми до 1,5 лет, а потом посмотрим", - добавил Беглов.

Как сообщил в свою очередь глава комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, по состоянию на 1 апреля 2019 года в городе проживает 586 тысяч 493 семьи, в которых воспитываются 864 тысячи 494 ребенка. Каждая четвертая семья в Петербурге находится в зоне внимания социальных служб и получает социальную помощь.

Петербург Андрей Беглов

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