Главный аэропорт Камчатки эвакуирован после звонков об угрозе взрывов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пассажиров аэровокзала Петропавловска-Камчатского и одной из камчатских автостанций эвакуировали во вторник из-за сообщений о минировании этих зданий, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления ФСБ по Камчатскому краю.

"Поступили звонки с сообщениями о взрывных устройствах, якобы находящихся в зданиях аэровокзала, автостанции и в торговом центре в городе Вилючинск ", - сказал представитель ФСБ.

Он отметил, что в небольшом закрытом городе подводников Вилючинск торговых центров нет, поэтому там идет проверка и эвакуация относительно крупных магазинов.

Все "заминированные" здания обследуют специалисты ФСБ, полиция, кинологи с собаками.

Судя по данным электронного табло главного аэропорта Камчатки, задержки рейсов из-за инцидента нет.