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Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Южно-Сахалинска

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пассажиры аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы утром во вторник из здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиры и персонал аэропорта эвакуированы. От анонима сегодня утром в аэропорт поступил звонок о минировании здания аэровокзала. Правоохранительные органы проводят мероприятия", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника, задержан рейс авиакомпании "Россия", который должен был утром вылетать из Южно-Сахалинска в Москву.

Местные СМИ сообщают о том, что почти в то же время эвакуированы пассажиры на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска из-за найденной там подозрительной сумки.

Россия Сахалин

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