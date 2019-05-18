В сочинском аэропорту началась эвакуация из-за сообщения о минировании

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сочи проводится эвакуация пассажиров.

"На сайт аэропорта поступило сообщение о том, что он заминирован. Сейчас в аэропорту всех эвакуируют", - сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

В полиции информацию об эвакуации подтверждают.

Ранее очевидцы сообщали, что в субботу в Белгороде эвакуировали людей из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала, а также из нескольких торговых центров также из-за звонков о минировании. Как рассказали позже агентству в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, специалисты не обнаружили взрывных устройств на объектах с массовым пребыванием людей в городе.