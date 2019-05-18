В Белгороде эвакуировали аэропорт, вокзал, крупные ТЦ из-за звонков о минировании

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экстренные службы эвакуировали граждан из нескольких объектов с массовым пребыванием людей в Белгороде в субботу.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, "об учениях речь не идет, скорее всего, это из-за звонков о взрывных устройствах".

Официальным комментарием агентство пока не располагает.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, люди эвакуированы из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала Белгорода, а также из торговых центров "Сити Молл", "Рио", МегаГРИНН", "Модный бульвар" и универмага "Белгород".