Сообщения о минировании зданий на Камчатке оказались ложными

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Информация о минировании аэропорта Петропавловска-Камчатского, одной из камчатских автостанций, а также торгового центра не подтвердилась, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления ФСБ России по Камчатскому краю.

"Специалисты-взрывотехники, кинологи с собаками тщательно обследовали здания аэровокзала, автостанции и магазинов, похожих на торговые центры в городе Вилючинск. Предметов, представляющих опасность для жизни граждан, там не обнаружено", - сказал представитель ФСБ.

Он отметил, что в небольшом закрытом городе подводников Вилючинск торговых центров нет, поэтому проверили относительно крупные магазины.

Анонимные звонки с сообщениями о взрывных устройствах, якобы находящихся в зданиях, поступили во вторник днем.

На время проверки людей, находившихся в зданиях, эвакуировали.

Из-за инцидента был задержан рейс "Аэрофлота" по маршруту Петропавловск-Камчатский - Москва.