Взрывное устройство в аэропорту Южно-Сахалинска не обнаружили

Московский рейс "России" задержали почти на 1,5 часа

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, осматривающие аэровокзал Южно-Сахалинска и прилегающую территорию, не обнаружили взрывного устройства, пассажиры и сотрудники аэропорта вернулись в здание, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Взрывное устройство не обнаружили. Аэропорт работает в обычном режиме. Задержанный рейс "России" вылетел в Москву в 13:19 местного времени (05:19 мск), остальные рейсы отправляются и принимаются по расписанию", - сказал он.

На железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска также ничего подозрительного не нашли, пассажиров и персонал запустили в здание, сообщил агентству сотрудник вокзала.

Как сообщалось, утром во вторник неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил о заложенном в здании аэровокзала взрывном устройстве. Персонал и пассажиров эвакуировали, задержали рейс "России", который должен был вылететь из Южно-Сахалинска в Москву в 11:50 местного времени (03:50 мск).

В то же время были эвакуированы пассажиры из железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска, где, по сообщениям местных СМИ, обнаружили подозрительную сумку.