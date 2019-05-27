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Хакасского чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президиум генсовета партии "Единая Россия" исключил из партийных рядов главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Партия также приостановила его полномочия как члена регионального политического совета, сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии в понедельник. Президиум генсовета также поручил президиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения "Единой России".

Кроме того, президиуму поручено рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями.

"Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несет повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение", - подчеркнул Турчак.

"Хочешь помахать кулаками - иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы - тебе не место во власти", - указал Турчак, подчеркнув, что в "Единой России" и впредь не будут закрывать глаза на подобные случаи.

По сообщениям СМИ, корреспондент Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Глава Ширинского района напал на корреспондента и повалил его на пол. Заместители мэра, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

Ранее в понедельник в отношении чиновника возбудили уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности.

Хакасия Сергей Зайцев

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