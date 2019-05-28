Источник назвал маловероятной проверку SSJ 100, о которой просят авиакомпании

Самолет Sukhoi Superjet-100 Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта о дополнительной проверке систем Superjet 100 примут к сведению, однако предложенные меры вряд ли воплотят на практике, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Данное обращение будет рассмотрено. Позиция участников рынка будет учтена. Однако позиции у этого документа слабые, практическая реализация всего комплекса предлагаемых мер вряд ли возможна в текущих условиях", - сказал источник.

По его словам, оснований для перепроверки безопасности систем лайнера нет.

"Причины катастрофы в "Шереметьево" пока не озвучены. Факторов, однозначно указывающих на системные технические неисправности в качестве причины катастрофы, нет. Поэтому объективно нет причин для перепроверки бортовых систем всех эксплуатирующийся самолетов данного типа", - сказал он.

Газета "Коммерсант" во вторник сообщила, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просит Минтранс после катастрофы в "Шереметьево" организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям. В ОАК, выпускающей SSJ-100, считают письмо давлением на комиссию по расследованию происшествия и ссылаются на подтверждения сертификации типа EASA.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ 100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.