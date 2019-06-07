Поиск

Глава Минпромторга заявил о полном соответствии SSJ 100 международным стандартам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) соответствует всем российским и мировым требованиям, заявил в четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"И производство, и самолут подлежат постоянному контролю со стороны авиационных властей Российской Федерации. Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолете и на текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны Межгосударственного авиационного комитета, так и европейского", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли проверка после трагедии с SSJ 100 в "Шереметьево".

"Он (SSJ) соответствует всем жестким требованиям, базисам, которые представляются авиационными властями России, Европы и США", - добавил он.

После катастрофы SSJ 100 в "Шереметьево" российские авиакомпании просили Минтранс проверить надежность Superjet, однако, как сообщал осведомленный источник "Интерфакса", проведение такой проверки маловероятно. Минтранс не видит оснований для приостановки эксплуатации SSJ 100; до конца года авиапарк российских компаний должны пополнить 15 самолетов этой модели.

SSJ 100 Денис Мантуров

Новости по теме

Новости

В Москве задержан корреспондент отдела расследований "Медузы"

В Москве задержан корреспондент отдела расследований "Медузы"

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

ПМЭФ-2019

Депутат Макаров раскритиковал министра Орешкина за недостаточную защиту бизнеса

Больше ста пилотов в России не смогут летать из-за недействительных дипломов

Больше ста пилотов в России не смогут летать из-за недействительных дипломов

Россия заявила протест американским военным из-за опасных маневров в море

Россия заявила протест американским военным из-за опасных маневров в море

Песков назвал условие для переговоров Путина с Зеленским

Госпитализированной Маргарите Симоньян сняли капельницу

Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы

Что случилось этой ночью: пятница, 7 июня

Люк корабля "Союз" оказался тесен для российского робота FEDOR

Люк корабля "Союз" оказался тесен для российского робота FEDOR
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');