Глава Минпромторга заявил о полном соответствии SSJ 100 международным стандартам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) соответствует всем российским и мировым требованиям, заявил в четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"И производство, и самолут подлежат постоянному контролю со стороны авиационных властей Российской Федерации. Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолете и на текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны Межгосударственного авиационного комитета, так и европейского", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли проверка после трагедии с SSJ 100 в "Шереметьево".

"Он (SSJ) соответствует всем жестким требованиям, базисам, которые представляются авиационными властями России, Европы и США", - добавил он.

После катастрофы SSJ 100 в "Шереметьево" российские авиакомпании просили Минтранс проверить надежность Superjet, однако, как сообщал осведомленный источник "Интерфакса", проведение такой проверки маловероятно. Минтранс не видит оснований для приостановки эксплуатации SSJ 100; до конца года авиапарк российских компаний должны пополнить 15 самолетов этой модели.