Осужденный экс-глава Росграницы Безделов арестован по новому делу о мошенничестве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова, ранее осужденного за мошенничество.

"Постановлением суда в отношении Безделова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 28 июля 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

По ее словам, Безделову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Мещанский суд Москвы 29 декабря 2017 года признал Безделова виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил его к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

Семерым сообщникам экс-главы Росграницы суд назначил сроки от двух до восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что Безделов вместе со своим заместителем Борисом Хайтовичем, а также рядом руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральными директорами подконтрольных им коммерческих организаций в период с сентября 2009 года по май 2013 года похитили бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 млн рублей.

Мосгорсуд 7 сентября прошлого года зачел Безделову время нахождения под стражей из расчета - день под стражей за полтора в колонии общего режима. В результате в колонии экс-главе Росграницы оставалось провести порядка трех лет.

Безделов в декабре 2013 года был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2014 года - в международный. В октябре 2014 года он был задержан на территории Италии. В апреле 2016 года его экстрадировали в Россию.