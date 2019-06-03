Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Тихом океане у Королевства Тонга

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 154 км к востоку-юго-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:36 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -21.49 градуса южной широты и -173.77 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".