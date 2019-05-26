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Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате восьмибалльного землетрясения в Перу, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Данные о числе пострадавших разнятся. В частности, Associated Press сообщает о шести раненых, издание La Republica - об 11.

Сообщается о десятках разрушенных и поврежденных зданий, а также о случаях отключения электроэнергии.

Как сообщалось, эпицентр землетрясения располагался на суше - в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров. Агентство Bloomberg сообщало, что толчки ощущались в столице Перу Лиме.

Перу

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