Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате восьмибалльного землетрясения в Перу, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Данные о числе пострадавших разнятся. В частности, Associated Press сообщает о шести раненых, издание La Republica - об 11.

BREAKING: U.S. Geological Survey reports that a magnitude 8.0 earthquake has struck north-central Peru. https://t.co/GboReSL11t — The Associated Press (@AP) May 26, 2019

Сообщается о десятках разрушенных и поврежденных зданий, а также о случаях отключения электроэнергии.

Как сообщалось, эпицентр землетрясения располагался на суше - в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров. Агентство Bloomberg сообщало, что толчки ощущались в столице Перу Лиме.