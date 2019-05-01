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Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась почти на 3 тыс. га

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Площадь контролируемых лесных пожаров в России за сутки сократилась почти на 3 тыс. га и, по данным на утро среды, составила 26 тыс. га, зафиксировано 46 природных очагов, следует из официальной сводки федеральной авиалесоохраны.

За прошедшие сутки удалось ликвидировать 105 лесных пожаров на площади 20,1 тыс. га.

Сокращение общей площади лесов, охваченных огнем, произошло в основном за счет уменьшения горящих территорий в Забайкалье и Приамурье - лидерах по пожарам среди регионов страны.

В Амурской области продолжает гореть шесть природных участков почти на 10,8 тыс. га, в Забайкалье на землях лесного фонда отмечено 10 очагов на площади 8 тыс. га.

Заметно осложнилась обстановка в Приморском крае, где площадь двух пожаров превысила 5,2 тыс. га (сутками ранее была 554 га). В Хабаровском крае уменьшилось и число возгораний, и общая площадь пожаров - на 14 природных участков огонь прошел около 1,6 тыс. га.

Россия

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