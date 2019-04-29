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Режим ЧС введен в лесах Забайкалья

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава Забайкальского края Александр Осипов ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах региона, сообщает пресс-служба краевого правительства в понедельник.

"Данное решение было принято в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части Забайкальского края, способствующими повышению класса горимости, а также увеличением количества зарегистрированных лесных пожаров", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим в регионе откроют контрольно-пропускные пункты для ограничения доступа в лес.

Забайкальский край

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