Площадь лесных пожаров в Прибайкалье превысила 1000 га

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области было выявлено четыре новых лесных пожара, ликвидировано шесть, продолжают действовать 10 очагов общей площадью более 1000 га, в том числе четыре - в зоне космического мониторинга, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

На текущие сутки локализован один очаг площадью 57,5 в Усть-Удинском районе. Продолжается работа по локализации пяти пожаров общей площадью 828,5 га.

"Самый крупный очаг площадью 700 га находится в труднодоступной местности в Нижнеудинском районе, остальные - в Казачинско-Ленском, Киренском, Черемховском и Усть-Удинском районах", - уточняется в сообщении.

Кроме того, четыре природных пожара площадью 169 га, возникшие из-за сухих гроз, продолжают действовать в зоне космического мониторинга на территории Бодайбинского района. Тушение их не ведется из-за крайней удаленности, а также отсутствию угроз поселениям и объектам экономики.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в регионе действовало 12 лесных пожаров площадью 884,3 га.