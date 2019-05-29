Трое погибли погибли, один пострадал при пожаре в частном доме в Астрахани

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Астраханской области начало проверку обстоятельств гибели двух женщин и мужчины в результате пожара в одном из частных домов Советского района Астрахани, сообщает пресс-служба управления в среду.

"В ночь на 29 мая произошел пожар в частном доме по улице Ульянова. После локализации пожара обнаружены тела троих человек: двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара могло быть короткое замыкание, уточняет пресс-служба.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.