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Трое детей погибли в пожаре в Новосибирской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли трое детей, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным следствия, в воскресенье около 20:00 по местному времени (16:00 по Москве) в одной из квартир двухквартирного жилого дома в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, произошел пожар.

"После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей возраста восьми месяцев, двух и трех лет", - говорится в сообщении.

Начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов сообщил на оперативном совещании, что дом был оснащен автономным извещателем, семья состояла на учете как многодетная.

"Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем", - сказал он.

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