"Победа" отсудила у Панина почти 60 тысяч рублей за курение на борту

Актер Алексей Панин Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" отсудила у актера Алексея Панина 59 тысяч рублей за курение на борту, сообщается на сайте Владимирского областного суда.

В такую сумму перевозчик оценил санитарную обработку самолета, проведенную "для ликвидации последствий курения".

"Он (Панин - ИФ) как ответчик мог предоставить свои возражения, но не предоставил. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке без участия сторон", - сказал собеседник агентства.

1 декабря 2018 года Панина сняли с рейса Москва - Стамбул. Актер устроил пьяный дебош после того, как бортпроводник сделал ему замечание о запрете курения на борту. В аэропорту "Внуково" Панина передали сотрудникам полиции.