"Аэрофлот" отменил еще два рейса на SSJ 100

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Уфа - Москва отменен в среду, сообщила пресс-служба аэропорта "Уфа".

На рейс зарегистрировано 77 пассажиров, их переоформляют на другие рейсы авиакомпании.

Согласно данным онлайн-табло в аэропорту Уфы, рейс "Аэрофлота", который должен был приземлиться в пункте назначения в 08:45 по Москве, отменен. Обратный рейс должен был вылететь в Москву в 10:20.

В понедельник также были отменены полеты двух Superjet по маршруту Москва - Уфа и обратно.