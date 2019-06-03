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"Аэрофлот" снова отменил два рейса на SSJ 100

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рейсы авиакомпании "Аэрофлот", которые должны были выполняться на самолетах SSJ 100, отменены в понедельник в Уфе и Перми.

Так, согласно данным онлайн-табло уфимского аэропорта, отменен рейс из Шереметьево в Уфу, который был запланирован на 20:20 по московскому времени. Также отменен рейс из Уфы в Шереметьево, борт должен был вылететь в 21:15 по московскому времени.

Также отменены утренние рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Пермь (SU 1218) и обратно (SU 1219), следует из сообщения электронного табло пермского аэропорта.

SSJ 100 Аэрофлот

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