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"Аэрофлот" отменил шесть рейсов на SSJ 100 в Поволжье

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в понедельник отменил семь рейсов в городах Поволжья, причем шесть из них должны были выполняться на самолетах SSJ 100.

Согласно данным он-лайн табло нижегородского аэропорта, отменен рейс из "Шереметьево" в Нижний Новгород, который должен был вылететь в 09:45 по Москве. Также отменен рейс из Нижнего Новгорода в "Шереметьево". Борт должен был вылететь в 12:00.

В обоих случаях должно было быть задействовано воздушное судно Sukhoi Superjet RRJ-95B.

Также отменены рейсы по маршруту Москва - Уфа и Уфа - Москва, следует из сообщения электронного табло уфимского аэропорта. Полеты должны были выполняться двумя разными SSJ 100. Два воздушных судна должны были приземлиться в Уфе в 11:35 и 18:05 и вылететь в Москву соответственно в 12:30 и 19:00.

В самарском аэропорту "Курумоч" отменен рейс "Аэрофлота" Самара - Москва на Sukhoi Superjet 100 (воздушное судно RRJ-95LR), который должен был вылететь в 5:25 понедельника, сообщает онлайн-табло аэропорта.

В Перми в понедельник также отменен вылет в Москву рейса "Аэрофлота" (воздушное судно Airbus). Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Большое Савино", самолет должен был вылететь в "Шереметьево" в 20:05.

Кроме того, отменен рейс еще одного судна Superjet, который должен был прибыть из "Шереметьево" в Пермь в 17:05, следует из данных табло.

Аэрофлот SSJ 100

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