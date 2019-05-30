Пожарные в "Зимней вишне" не послушали клоуна, показавшего короткий путь к залу с людьми

Сотрудники МЧС у торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Фото: ТАСС, Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове хотел показать пожарным короткий путь к кинозалу, в котором были люди, однако они не послушали его, заявила в суде потерпевшая по делу Надежда Вострикова, потерявшая трех внуков и дочь.

Согласно ее показаниям, в день трагедии ей позвонила дочь, находившаяся с детьми в кинозале ТР, и сообщила о пожаре. Женщина приехала к "Зимней вишне", бросила машину и поспешила в здание центра, где на втором или третьем этаже ей преградил путь мужчина в черном костюме, который сначала утверждал, что всех посетителей вывели, но после уговоров пропустил ее.

Поднявшись на четвертый этаж, женщина увидела мужчину в костюме клоуна с размазанным гримом.

"В холле стояли около 10 человек в оранжевых жилетах, которые также не пускали меня дальше, кто это были такие, я не знаю. Я упала на колени перед теми людьми в жилетах, попросила их пустить в зал, но они сказали, что ничем помочь не могут. После этого пришли пожарные, которым я стала кричать, что в зале есть пятеро детей. "Клоун" начал объяснять пожарным, как пройти коротким путем, но те сделали все наоборот, пройдя длинной дорогой", - сказала Вострикова.

Она также сообщила, что к ней на четвертом этаже присоединился родственник - Игорь Сабадаш, у которого в кинозале также были дети.

"Мы позвонили моей дочери, которая сказала, что из зала выйти не может, так как их заперли. Дочь Сабадаша позвонила ему и попрощалась, сказав "папочка, я тебя люблю, я умираю". Мы просили людей в жилетах помочь нашим родным, но те так нас и не пустили", - подчеркнула Вострикова.

Она подтвердила показания других очевидцев и родственников потерпевших, которые заявляли, что никто из работников ТЦ не проводил эвакуацию, звуков сигнализации она также не слышала.

Женщина попросила максимально строгого наказания для подсудимых.

Дело по пожаре в "Зимней вишне"

В четверг в Кемерове проходит четвертое заседание по первому делу о пожаре в "Зимней вишне", на нем планируется допросить как минимум пятерых. Рассмотрение дела по существу началось 16 мая.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.