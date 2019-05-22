Пострадавшая в "Зимней вишне" рассказала о запертых при пожаре посетителях магазина

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Тринадцатилетняя потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" заявила в суде, что охранники ТРЦ при возгорании заперли посетителей магазина обуви.

В момент пожара девушка находилась с мамой у кассы этого магазина на втором этаже ТРЦ. "Мы спросили у охранников, что происходит, они сказали, что не знают. Кто-то крикнул, что начался пожар. Охранники заперли двери главного и запасного входов, нас не выпускали из магазина, больше они ничего не делали", - сказала девочка.

По ее словам, чуть позже охранники открыли центральный вход для посетителей. Отвечая на вопросы прокурора, девочка сообщила, что во время пожара работников ТРЦ она не видела, эвакуацией никто не руководил.

"На второй день (после пожара - ИФ) начались приступы, связанные с дыханием. Также не могла ходить, не чувствовала ног, задыхалась, кружилась голова, темнело в глазах. Поэтому я отпросилась в школе, позвонила маме, чтобы та за мной приехала", - рассказала ребенок.

Она отметила, что, по словам врачей, недомогание со временем пройдет, но педиатр нашел отклонения в работе сердца, и больше года ситуация ухудшается - приступы стали чаще, несмотря на лечение.

В среду проходит второе заседание по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", на нем планируется допросить десять потерпевших. Рассмотрение дела по существу началось 16 мая.

Пожар в "Зимней вишне"

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Им инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ), а также халатность (ч.3 ст.293 УК РФ).

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.