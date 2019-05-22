Супермаркет в кемеровской "Зимней вишне" продолжал продажи, несмотря на дым

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" Ольга Айкина заявила в суде, что супермаркет продолжал работу, несмотря на сильный дым.

Она сообщила, что в день пожара пришла в ТРЦ со своим сыном, чтобы посмотреть фильм, но из-за начавшегося пожара они покинули кинотеатр и поспешили к выходу.

"Все было в дыму, видимость была около трех шагов. Тем не менее, в магазине "Ярче" продолжали продавать товары покупателям", - сказала Айкина.

По ее словам, о пожаре сообщила билетер, крикнувшая об этом в кинозал. "Но фильм был громкий, и никто ее не услышал кроме тех, что сидел ближе к выходу. Кроме того, не работала сигнализация, а фильм продолжал идти, и некоторые остались в зале", - отметила она.

Как спасали посетителей

Еще одна потерпевшая Татьяна Андреева сообщила, что пришла в ТРЦ с сыном, но затем ребенок пошел с друзьями на детскую площадку, а она сама - в спортзал.

По ее словам, при возникновении пожара ее сына спасла неизвестная женщина, которая схватила ребенка и вытащила на улицу, и при этом сигнализация не работала.

"Кроме того, сотрудники фитнес-зала спасли много людей и были хорошо обучены. Они вывели даже тех людей, о которых забыли в хамаме", - уточнила Андреева.

Она отметила, что из-за случившегося сын боится закрытых и больших помещений, не спит без матери, а вся семья была вынуждена обратиться к психологу.

Другая потерпевшая - Татьяна Балахнина, у которой в кинотеатре ТРЦ погибла дочь, сообщила в суде, что как только узнала о пожаре, то побежала к ТРЦ из кафе неподалеку.

"На четвертом этаже нас не пустили дальше, дышать там было нечем, стояли какие-то мужчины в форме, которые сказали, что наших детей спасут. Работу пожарных я видела, расчеты приехали, когда мы были уже на улице. Спасатели работали не спеша. Сначала было две машины, потом приехала еще одна", - сказала Балахнина.

Она добавила, что в связи с гибелью дочери требует 100 млн рублей компенсации морального вреда.

Суд по делу о пожаре

В среду проходило второе заседание по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", на нем планировалось допросить десять потерпевших, но по техническим причинам показания дали только восемь. Рассмотрение дела по существу началось 16 мая.

Следующее заседание назначено на 23 мая, планируется допросить 10 родственников погибших.

Пожар в "Зимней вишне"

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Им инкриминируют ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.