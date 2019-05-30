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Петербуржца оштрафовали за нежелание предупредить о теракте в Дагестане

Вячеслав Павловский признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге суд оштрафовал местного жителя Вячеслава Павловского на 20 тысяч рублей за то, что он не сообщил правоохранительным органам о готовившемся теракте в Дагестане. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд и следствие установили, что в период с 1 марта по 21 апреля 2018 года Павловский узнал от четырех приверженцев радикального ислама, что они собираются поехать в Дербент и совершить там теракты. Он беседовал с ним в квартире дома по Нейшлотскому переулку в Петербурге. По версии следствия, он имел возможность предупредить силовиков о подготовке терактов, но не сделал этого.

Подсудимый признал вину. Его дело суд рассматривал в особом порядке.

21 апреля 2018 года силовики убили всех четверых подозреваемых уже в Дербенте. По данным источника "Интерфакса", в ходе операции были убиты несколько боевиков, которые в тот момент ехали на автомобиле, еще четверых окружили и убили в жилом доме в Дербенте. В этом доме затем обнаружили самодельное взрывное устройство.

Национальный антитеррористический комитет тогда сообщил, что в результате контртеррористической операции в Дербенте были убиты девять боевиков, которых подозревали в подготовке теракта на майские праздники. Также был ранен сотрудник спецназа.

Дербент Дагестан Петербург НАК

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