Обвинивший Друзя в подкупе телеменеджер больше не будет требовать его наказать

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор телевикторины "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер больше не будет добиваться дисквалификации магистра "Что? Где? Когда?" (ЧГК) Александра Друзя. Так он прокомментировал "Интерфаксу" решение правления Международной ассоциации клубов ЧГК (МАК ЧГК) не исключать Друзя из клуба.

"Не думаю, что правление будет во второй раз возвращаться к этой истории, как знаете, раньше было: два раза за одно и то же не вешают. Раз уже проголосовали, и не всплывет никакой новой информации, откуда же ей взяться? Теоретически еще может быть какое-то развитие, но в целом вопрос закрыт, по крайней мере, пока", - добавил он.

В феврале 2019 года Бер обвинил Друзя в попытке его подкупить. По его утверждению, перед съемками передачи "Кто хочет стать миллионером?" знаток предложил ему сообщить правильные ответы на все вопросы в обмен на долю в выигрыше. В "Живом журнале" Бер опубликовал расшифровку телефонных разговоров с Друзем. Он потребовал от МАК дисквалифицировать магистра.

Друзь заявил журналистам, что сделку ему предложил Бер, а он решил редактору подыграть.

15 февраля Первый канал отстранил Бера и Друзя от участия в передачах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?". А Друзя от участия в программах. Производитель программы "Кто хочет стать миллионером?" - "Красный квадрат" - аннулировал результат игры с участием Друзя и отменил выплату приза.

30 мая правление МАК ЧГК ликвидировало комиссию клуба по этике, которую возглавлял Друзь, но не стало его дисквалифицировать как игрока и сохранило за ним пост вице-президента ассоциации. В МАК решили, что информация Бера о попытке нечестной игре в телешоу не имеет отношения к деятельности ассоциации.

Друзь выразил сожаление, что его действия нанесли ущерб репутации МАК ЧГК, и принес извинения этой организации и всем, кому могли навредить его действия. Его слова были приведены в пресс-релизе организации.