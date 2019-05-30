В СК отказались освободить Анастасию Шевченко по требованию правозащитников

Об этом заявили в международной правозащитной организации Amnesty International

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет не нашел нарушений уголовно-процессуального законодательства в деле ростовской активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе правозащитной организации Amnesty International, ссылаясь на ответ представителя СКР.

Так первое следственное управление Следственного комитета России ответило на запущенную Amnesty International петицию с требованием освободить Шевченко. Под ней подписались больше 28 тысяч жителей Нидерландов. Правозащитная организация передала петицию в СК в начале апреля, потребовала немедленно освободить активистку и прекратить ее уголовное преследование.

Руководитель процессуального контроля Юлия Ситинская 16 мая написала Amnesty International ответ, в котором указала, что "нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела не установлено". Также она отметила, что в ходе расследования не были затронуты "права, свободы и законные интересы" людей, которые подписавших обращение. "Не будучи участниками процесса, они не могут обжаловать действия или решения следователя", - цитирует ее пресс-служба организации.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием представителей СК.

Шевченко стала первым человеком в России, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о деятельности в нежелательной организации. Дело на нее завели 21 января 2019 года. После задержания ее поместили под домашний арест. В последний раз суд продлил ей эту меру пресечения до середины июня. 13 мая Шевченко заявила, что выдвинется на выборы в городскую думу Ростова-на-Дону.

В конце марта конференция "Открытой России" приняла решение о ликвидации движения с целью защитить активистов. Нежелательными в России ранее были признаны британские организации с таким же названием, российское движение к ним отношения не имеет.