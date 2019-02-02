Активистку "Открытой России" Шевченко отпустят на похороны дочери

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Следствие отпустит из-под домашнего ареста активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко на похороны дочери, которые пройдут в понедельник в Ростове-на-Дону, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Сергей Ковалевич.

"Здесь следствие действует по-человечески и входит в положение. Поэтому, как и в случае с больницей, Анастасию отпустят на похороны", - сказал он.

Старшая дочь активистки "Открытой России" Шевченко, которая ранее была госпитализирована в критическом состоянии, скончалась в реанимации 31 января. В среду вечером следователь дал Шевченко разрешение посетить дочь, и она успела увидеться с ребенком перед его смертью. Девочка была госпитализирована днем 30 января из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом в критическом состоянии.

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.