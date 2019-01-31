Арестованная активистка "Открытой России" успела увидеть дочь перед ее смертью

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко смогла увидеться со старшей дочерью перед ее смертью, сообщила пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.

"Вчера в итоге пустили к дочери, успели увидеться", - сказала Грязневич "Интерфаксу".

Она отметила, что у движения пока мало информации о том, что произошло. "Ждём от адвоката фактических обстоятельств событий и плана дальнейших действий", - добавила пресс-секретарь "Открытой России".

Грязневич подчеркнула, что на суде 29 января защита просила пустить активистку к дочери, так как ей требовались лекарства, которые Шевченко ей привозила сама. "В интернате Настя не просто навещала дочь, а именно участвовала в уходе, и без нее естественно было нельзя", - сказала она.

Старшая дочь активистки "Открытой России" Шевченко скончалась в реанимации в четверг. В среду вечером следователь дал активистке разрешение посетить дочь и находиться с ней до 18 часов 1 февраля, однако СМИ сообщали, что Шевченко не пустили в палату к ребенку.

Ребенок был госпитализирован днем в среду из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом в критическом состоянии. В ходе суда 29 января адвокат Шевченко Сергей Ковалевич сообщил, что у ребенка наблюдаются осложнения, которые могут быть смертельно опасны с учетом врожденной болезни. Защита сообщала о необходимости ухода за ребенком, однако суд не разрешил активистке посещать дочь, оставив ее под домашним арестом.

21 января в отношении Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

Зарегистрированные в Великобритании организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement были признаны нежелательными в России организациями в 2017 году. Признание деятельности организации нежелательной влечет отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории РФ структурных подразделений организации.

Ранее сообщалось, что совет движения "Открытая Россия" принял решение подать в Минюст документы для регистрации организации в РФ.