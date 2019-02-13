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Главред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полицию

Илья Бер заявил, что у него к знатоку передачи "Что? Где? Когда?" "исключительно этические" претензии, а личных нет

Главред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полицию
Александр Друзь
Фото: ТАСС, Павел Каравашкин

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил, что не собирается подавать заявления на знатока "Что? Где? Когда?" Александра Друзя ни в суд, ни в полицию.

"Я не хочу предпринимать никакие юридические действия. Не буду обращаться ни в суд, ни в правоохранительные органы", - сообщил Бер "Интерфаксу" в среду.

"Почему я не хочу в суд? У меня есть некие сомнения в качестве судопроизводства РФ, в его справедливости. А также в качестве пенитенциарной системы России, в которую я Александру Друзю попасть не желаю ни в каком случае", - пояснил Бер.

Он отметил, что личных претензий у него к знатоку нет. "Исключительно этические", - подчеркнул Бер.

Он выразил надежду, что данная ситуация не повлияет на программу и ее выход в эфир. "Это некая уникальная ситуация, я надеюсь, что она закончится. Никогда ранее мне никаких похожих предложений не поступало, и я уверен, что в будущем уж точно не поступит", - рассказал Бер.

По его словам, репутация программы, а также других интеллектуальных телепрограмм от этого случая также не пострадает.

"Все люди разные. Кто верит, что все куплено и продано, тех ничем не убедить. А чья жизнь подсказывает, что все люди и ситуации разные, то они будут разбираться в каждом отдельном случае. Я считаю, что для нормальных умных людей общая репутация ни "Что? Где? Когда?", ни интеллектуальных игр вообще не должна пострадать. Это просто конкретный один очень неприятный, очень громкий, но один конкретный случай", - пояснил Бер.

Он также прокомментировал слова Друзя о возможном повторном участии в программе "Кто хочет стать миллионером?".

"Не могу себе представить такую ситуацию, честно. Он может и придет, но я надеюсь, что его никто не позовет. И если его позовут, то в этой программе не будет меня", - сказал Бер.

В свою очередь Друзь рассказал "Интерфаксу", что до этого момента не имел никаких претензий к Беру. Он сообщил, что намерен продолжать участвовать в играх "Что? Где? Когда?". А также не исключил, что снова сыграет и в "Кто хочет стать миллионером?".

"Я ж не сам туда ходил (на игру), меня позвали. Если позовут снова - почему нет? Тем интереснее сыграть с тем же или другим редактором", - сказал Друзь.

Он добавил, что пока не решил, будет ли подавать на Бера в суд.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в среду сообщил "Интерфаксу", что допускает личный конфликт в ситуации с Друзем и Бером, но окончательные выводы будут сделаны по итогам полного разбора ситуации.

"Мы должны понять, как было на самом деле. На первый взгляд это выглядит, возможно, как личный конфликт. Но, тем не менее, выводы будут сделаны, когда мы выясним все обстоятельства", - сообщил Эрнст.

Он отметил, что считает эту проблему серьезной. "Конфликт двух индивидуумов не должен компрометировать любимую многими и не завязанную в скандалах программу", - сказал Эрнст.

Накануне Первый канал сообщил, что проверит информацию о возможной попытке подкупа редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" знатоком телеигры "Что? Где? Когда?" Друзем. По оценке пресс-службы, главным является вопрос: почему, если такая ситуация действительно произошла, Бер обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре прошлого года.

"Получив ответы на все эти вопросы, мы вместе с производителями программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" примем решения и сообщим о них", - сказали в пресс-службе.

Ранее Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре прошлого года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока "Что? Где? Когда?".

Позднее в СМИ появилась позиция Друзя по данной ситуации. Он подтвердил подлинность телефонного разговора с редактором, однако заявил, что все было с точностью до наоборот. По его словам, именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а Друзь решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.

Теги: Александр Друзь, Илья Бер

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